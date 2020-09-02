希瑪眼科（3309）公告，日前收到執董及集團執業醫生李佑榮通知，因2018年9月團結香港基金一則廣告中對其職銜的稱呼違規而被醫委會譴責。董事會在評估事件後，認為不涉及李佑榮任何欺詐或誠信問題，且未曾亦不會對公司業務及財務產生任何影響，且醫委會裁決不影響其擔任董事資格，因此認為李佑榮仍適合擔任公司執董。

事緣在2018年，李佑榮獲邀請參加團結香港基金舉辦的活動任演講嘉賓，但團結香港基金在他不知情之下於一份本地媒體刊登廣告，且以「視網膜和黃班點手術專家」去稱呼李佑榮。

由於該名銜非醫委會可引述資歷，李佑榮以涉嫌未有採取合適措施避免有關名稱被引用，被控一項專業失德，醫委會8月初召開紀律聆訊，認為有關名銜會誤導公眾，但考慮到李佑榮已獲取教訓，故予以訓斥專業失德。

李佑榮當日出席聆訊時亦曾表示，不知為何對方會使用有關名銜，當有人給他看廣告時：「見到就知死梗喇！」

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

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