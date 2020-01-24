彭博報道，防彈少年團(BTS)的經理人公司「Big Hit Entertainment Co.」計劃在韓國上市，集資約8.12億美元，將是韓國三年來最大的IPO。如果以上限定價，市值達39億美元。

BTS受歡迎，歌曲「Dynamite」更成為美國「Billboard’s Hot 100」第一位，是1963年以來，再次有亞洲音樂成為第一。

另一男團「EXO」的經理人公司「SM Entertainment Co」早年亦已上市，不過因受到疫情引致演唱會取消，今年6月時股價曾累跌近43%，不過近日已反彈，累計跌幅收窄至3%。

報道指，2019年，BTS收入達1.7億美元，全球排第5，僅次於Elton John。

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