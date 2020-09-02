人行聯同中證監、外匯局就境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜的公告徵求意見，旨在明確中國債券市場對外開放的整體性制度安排，進一步便利境外機構投資者配置人民幣債券資產。

徵求意見稿有5點，其一是境外機構不再以產品名義提交申請，無需逐只產品入市。將境外機構准入申請從產品調整為管理人、託管人，按照法人機構是市場活動主體和監管對象的基本思路，夯實各方責任義務，便利相關操作。

二是，已進入銀行間債券市場的境外機構投資者可以直接或通過互聯互通方式投資交易所債券市場。

三，統一境外機構投資中國債券市場資金收付、匯兌、外匯風險管理等，進一步優化和便利投資資金匯出入，完善資金匯兌和外匯風險管理操作。

四是完善與國際接軌的操作安排。簡化現行結算代理模式入市流程，上海總部不再要求提交結算代理協議。允許境外機構按照「全球託管行+本地託管行」的模式入市投資，推動債券名義持有和多級託管制度落地實施。

五是深化跨部門監管合作。堅持穿透式數據和信息收集。人民銀行、證監會、外匯局按照職責分工形成監管合力，並通過交易報告製度實現信息與數據互通共享，提升市場透明度，共同維護良好市場環境。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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