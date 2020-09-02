證監會今天發表有關優化開放式基金型公司制度的諮詢總結，當中包括撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制。證監會亦將容許持牌或註冊證券經紀行，擔任私人開放式基金型公司的保管人，並就海外公司型基金將註冊地轉移至香港的安排，引入法定機制。

該會行政總裁歐達禮表示：「我們今天公布的改革措施可為開放式基金型公司結構與其他私人基金結構建立一個公平的競爭環境。此舉正是我們一直以來致力支持將香港發展成為基金首選註冊地和提供全方位服務的國際資產管理中心所作的舉措之一。」。該會在此前諮詢是次接獲13份包括來自業界組織、律師和會計師事務所、資產管理公司及個人的意見書。

有關撤銷投資限制和擴大保管人資格規定的安排將在經修改的《開放式基金型公司守則》刊憲後即時生效。現有私人開放式基金型公司的保管人將獲給予六個月過渡期，以便就遵守新訂的妥善保管規定作出調整。註冊地轉移機制將在立法程序完成後生效。

證監會正就適用於開放式基金型公司的客戶盡職審查規定展開進一步諮詢，使有關規定能夠更貼近香港其他基金的做法。該會邀請公眾人士於10月5日或之前向證監會提交意見。

記者：陳偉燊

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