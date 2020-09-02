多間內房8月合約銷售額按年升 碧桂園增30%
文章日期：2020年9月2日 17:22
碧桂園（2007）8月實現權益合約銷售金額約609.3億元(人民幣．下同），較2019年8月份的468.3億元增加30.1%，首八個月的權益合約銷售額為3821.6億元，較2019年首八個月的3713.5億元增加約3%。
中國奧園（3883）8月份合約銷售金額約108.5億元，按年則增長41%。首八個月合約銷售額累計約712.8億元，按年增長5%。
美的置業（3990）8月份合約銷售額為131.1億元，較2019年8月份的67億元升95.7%﹔首八個月的合約銷售額為718.2億元，較2019年首八個月的607億元升18.3%。
記者：方楚茵
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