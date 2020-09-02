數碼通（0315）公布，截至去年6月底止全年業績，純利3.79億元，按年倒退40.06%，每股盈利33.8仙，派末期股息15仙，全年共派29.5仙。

集團全年EBITDA增加32%至24.29億元。剔除2018/19下半年的一次性成本調整及年度內澳門的固定資產及使用權資產之非現金減值虧損 ，股東應佔集團溢利下跌24%至4.4億元。

期內，收入減少16.98%至69.86億元。

集團全年客戶人數增長6%至270萬人；月費計劃的客戶流失率降至業界低位0.7%。

數碼通展望，目前難以預料各國將於何時放寬及最終撤銷旅遊限制，但預料大灣區境內的旅遊或有機會較其他地方提早恢復，料將大幅改善公司的漫遊收入，但相信來年仍然挑戰重重。

數碼通全日收報4.24元，升0.71%。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

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曾淵滄教授

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