隨著澳門新城區及橫琴進入新的建設期，加上賭場項目仍在翻新及加建，澳能建設（1183）營運總裁林國華今午在業績簡報會上指出，該集團現有資本足夠應付參與新項目所需，同時因為客戶付款順暢，因此現金流足以應付正在增加的工程項目。他說，集團現有逾12.9億澳門元的工程，之後仍然會繼續落標，並物色在大灣區參與項目的機會，及留意上游的收購項目。

雖然上半年受新冠肺炎疫情影響，令澳能部分來自內地的原材料、配件及器械供應鏈受到影響，成本因而上漲，林國華指出，這與期內涉足的地基工程及按里程碑付款有關，期間在收款進度與付款予分判商出現時間差，並要盡快向機械供應商付款，致毛利率受壓，但是工程尚有正利潤。下半年以他所見，影響不大，反而因應疫情關係多聘了澳門工人，相對上在人力資源質素及效率遇到挑戰較多。整體而言，最壞情況已過。他又說，集團正留意澳門政府旗下都更公司（即都市更新）之橫琴新街坊項目所提供的機會，爭取投標及合作，並利用在澳門工務局註冊的資質，嘗試為參與橫琴新街坊項目作部署。同時都更公司亦有其他小型項目找該集團落標。

在聯同中資建築商參與大型娛樂渡假村新濠影匯二期總值65億元的建設，林國華表示，集團已完成地基工程部分，正進行開挖及上蓋工程，同時正待業主判出項目著手安排工程設計及物料採購，即使上蓋及幕牆部份施工涉複雜元素，他相信以澳門現有機械設備足以應付，因此大抵可按原進度施工，未致要付額外資本開支另購機械。至於上半年手持現金減少，財務經理兼公司秘書譚詠儀稱，這與其要應付股息、多項大型工程開立銀行保函及補充稅開支共5300萬元有關。集團會視乎本身資金用途及規劃，再決定是否回購。

林國華補充，集團在物色上游供應商方面，仍在研究對方財務情況，未到決定性階段，他們會有意建基於澳門，繼而涉足橫琴及大灣區。集團本身近年開拓機電工程業務同時，適逢濠江機電（1408）部署上市，他稱，澳能本身有分判業務予濠江機電，合作多於競爭，同時因為澳門大型機電工程商不多，因此仍有空間爭取到更大的份額。

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