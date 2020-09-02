金管局公布，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月，至2021年4月。合資格銀行企業客戶，於2020年11月至明年4月期間的貸款本金，還款期將會延長6個月，金管局已經發信要求所有參與銀行採取措施落實新安排。金管局月初已宣布，將貿易融資貸款本金還款期延長90天。

「預先批核還息不還本」計劃在5月推出，原訂於10月底到期，涵蓋所有年度營業額在8億元以下，及沒有嚴重逾期還款的企業客戶。計劃共有104家銀行參與，覆蓋13萬多合資格企業客戶，當中超過1.5萬客戶已經確認參與計劃。金管局表示，考慮到疫情持續影響經濟活動， 部分企業仍然面對資金周轉困難，金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布有關延期安排。

金管局指，由於客戶對計劃已經有一定認識，而銀行業因應疫情須安排部分員工在家工作，銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理每名合資格客戶的個案。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶，特別是早前已獲多次展期的客戶，提供最新的營運及財務資料。

另外，按證保險公司同時宣布，中小企融資擔保計劃的八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金措施，將獲延長6個月至明年3月31日，延遲償還本金期亦由最長12個月增至18個月，而貸款擔保期可相應順延，以紓緩中小企資金周轉的壓力。

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