積金局今宣布，為響應政府創造就業機會，當局將新增設合共49個短期職位，且即日（2日）起接受申請，當中包括將聘用15名「青年聯繫大使（青聯大使）」，為期9個月；以及34名研究助理至高級經理級職位，涵蓋包括執法、成員保障及服務、產品規管、監理等部門，個別職位視乎工作需要，限期為9個月或12個月。

積金局稱推出「青聯大使」計劃，旨在協助青年人累積工作經驗，並為強積金業界培育人才，有興趣參與該計劃的應屆大學畢業生，可協助積金局以創新手法接觸不同社群，例如少數族裔及新來港人士，以加深他們對強積金制度及退休規劃的認識。

此外，受聘「青聯大使」計劃的青年人，將會接受有關強積金知識及溝通技巧訓練，並會參與策劃和推展公眾教育項目，透過訓練、策劃、團體討論、實習和外展活動等，培育他們投身積金局或相關公營機構的興趣和能力。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

內地民航局：9月3日起北京逐步恢復直航

政府放寬限聚措施 港股跌64點 ATMX全線揚 圓通速遞國際飈2.6倍

瑞信上調小米手機出貨量 目標價31元

惠譽：下半年內銀盈利加速下跌

李嘉誠長孫女李思德 獲委任為李嘉誠基金會董事

【有片：埋身擊】黃金和白銀回吐 投資者勿急買

美國禁令月中生效 傳華為提價搶晶片 稱「有多少收多少」

IATA：7月全球航空客運量挫近80% 跌幅較6月收窄

滬指全日收跌5點 深成指2連升

晚市堂食放寬至晚上10時 太興曾升4% 翠華漲3%

中興推出全球第一款商用屏下相機電話