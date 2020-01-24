港股午後表現反覆，恒指雖然一度回升，惟升勢乏力，收市跌64點或0.26%，報25120點，成交金額1595億元，較上日增加14.75%；國指跌12點或0.12%，報10000點。恒生科技指數收報7909點，升3.06%。

ATMX全線走高，騰訊（0700）撐市，收升1.11%，收報545元，貢獻恒指33點；阿里巴巴（9988）收報291.2元，升2.97%；美團（3690）收報272.8元，升3.1%；小米（1810）收報25.7元，升0.39%。

藍籌中，潤地（1109）準備分拆物管業務上市，今日表現最好，升5.85%，收報38元；聯通（0762）表現最差，跌3.21%，收報5.43元。

母企圓通速遞獲阿里66億人幣增持，圓通速遞國際（6123）午後狂飈，收報7.15元，升2.59倍。

藥明生物（2269）染藍後折讓配股，收報194.4元，跌1.97%。

政府放寬食肆晚市堂食至十時，餐飲股個別發展。味千（中國）（0538）收報1.2元，跌2.44%；翠華控股（1314）收報0.34元，升3.03%；大快活（0052）收報19.04元，跌0.63%；大家樂（0341）收報18.18元，升1.45%；叙福樓（1978）收報0.46元，跌1.08%；稻香（0573）收報0.89元，跌2.2%；譽宴（1483）收報1.28元，跌1.54%；太興（6811）收報1.47元，升2.8%。

內銀股未止跌，工行（1398）跌2.09%，收報4.22元；建行（0939）跌2%，收報5.38元；交行（3328）跌1.5%，收報3.95元；中行（3988）跌1.19%，收報2.49元。

澳門8月賭收按年跌94%，濠賭股向下。新濠國際發展（0200）收報16.86元，跌2.43%；永利澳門（1128）收報14.46元，跌2.17%；銀河娛樂（0027）收報61.15元，跌1.61%；金沙中國（1928）收報33.6元，跌2.47%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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