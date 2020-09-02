內地民航局公佈，9月3日起逐步將經第一入境點分流的北京國際客運航班恢復直航。

民航局指，今年3月23日起，為控制首都疫情輸入風險，入境北京的所有國際客運航班被分流到指定第一入境點，接受檢疫符合條件的旅客可搭乘原航班入京。截至9月1日，已有511個國際客運航班被分流到第一入境點。

隨著疫情防控工作進入常態化，上述分流國際客運航班將逐步恢復直航北京。根據相關航班始發地遠端核酸檢測工作情況，自9月3日起，將先行恢復泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等8個輸入病例較少國家至北京的9個航班。恢復後的第一班為9月3日國航執飛的柬埔寨金邊至北京航班。

恢復同時亦有防控措施，如當對單班運行實際輸入病例達到熔斷標準的，立即採取熔斷措施，並在熔斷期結束時恢復其從指定第一入境點入境的政策；二是對單班運行實際輸入病例超過3宗，入境點立即由北京恢復至指定的第一入境點；三是嚴格控制直航北京國際航班客座率，並控制每日從首都機場入境的旅客規模；四是在嚴格旅客遠端核酸檢測和機場防控措施的基礎上，對此類入境旅客實施嚴格的封閉管理，最大限度防範輸入風險。

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