上半年大型內銀受信用減值損失急增，以及政府要求金融機構向企業合理讓利，多間純利按年下跌約一成。評級機構惠譽發表報告，指出監管當局計劃在下半年計劃處理的不良貸款，會比上半年增加一倍，因此內銀利潤下跌會在下半年加速。

雖然中國第二季GDP按年增長3.2%，不過6月份政府指示銀行向經濟讓利，銀行業的純利在第二季大幅下跌。惠譽報告指，銀保監目標在2020年內處理3.4萬億元（人民幣．下同）的不良貸款，當中有1.1萬元在上半年處理完成，相對去年全年內銀整體處理2.3萬億元不良貸款。

雖然新冠肺炎流行，不過銀行採取積極的不良貸款處置方案，仍使銀行在上半年末得以維持182%的撥備覆蓋率，惟這是以較弱的利潤為代價以換取較多的撥備。

大多數銀行表示，消費信貸的不良貸款惡化在第二季度見頂，自6月以來有所緩解。不過全球疫情持續和中美關係緊張，銀行表示在今年餘下時間會有較高的不良貸款率。

另外，銀行繼續增加貸款，令銀行風險加權資產增加，降低核心一級資本充足率。不少中型銀行已降至最低要求的8.5%。儘管盈利前景有挑戰，惠譽認為中資銀行仍打算在今年內派發股息，這可能會限制銀行的增長速度。該行亦指，政府指示銀行以降低借貸成本，繼續抑制銀行的資產收益，惟激烈存款競爭將推高融資成本，因此相信銀行獲利能力和資本壓力將會持續明年。

惠譽對中國銀行業經營環境的展望「穩定」，給予系統性風險「BB+」的評級。該行預計，監管機構將繼續致力於控制金融機構的風險，雖然今年金融系統槓桿率一次性地增至GDP的265%，不過持續的不良貸款確認和解決，應有助於防止系統中信用風險的進一步累積。

記者：歐陽偉昉

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

李嘉誠長孫女李思德 獲委任為李嘉誠基金會董事

【有片：埋身擊】黃金和白銀回吐 投資者勿急買

美國禁令月中生效 傳華為提價搶晶片 稱「有多少收多少」

IATA：7月全球航空客運量挫近80% 跌幅較6月收窄

滬指全日收跌5點 深成指2連升

晚市堂食放寬至晚上10時 太興曾升4% 翠華漲3%

中興推出全球第一款商用屏下相機電話

穆迪預計港今年經濟收縮近8%

康希諾生物：將在俄羅斯開始新冠疫苗III期臨床試驗