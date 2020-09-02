大行瑞信發表報告，將小米目標價由22.1元上調至31元，維持評級「跑贏大市」。小米今天收報25.7元，續升0.4%。

瑞信認為，受美國禁令拖累，華為智能手機出貨量將由2020年的1.98億部下降至2021年的5000萬部，所損失份額將由其他主要手機品牌Oppo、vivo、小米、蘋果、三星彌補。

另外，瑞信預計，小米2021年及2022年的智能手機出貨量，分別錄1.88億及1.92億部，上調15.3%及7.9%。同時，該行將小米互聯網服務收入分別上調31％及29％，以反映中國月活躍用戶（MAU）改善。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

美國禁令月中生效 傳華為提價搶晶片 稱「有多少收多少」

IATA：7月全球航空客運量挫近80% 跌幅較6月收窄

滬指全日收跌5點 深成指2連升

晚市堂食放寬至晚上10時 太興曾升4% 翠華漲3%