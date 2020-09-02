蘋果日報報道，李嘉誠基金會於今年7月委任李澤鉅長女李思德為董事，預料是繼接手慈山寺後，進一步接棒爺爺李嘉誠的慈善事業。本報翻查公司註冊處資料，顯示李思德為基金會董事之一。

李思德今年24歲，是李嘉誠的長孫女，最早於2018年沾手家族事務，出任大埔慈山寺董事，其後於2019年再出任李嘉誠私人持有的家族地產公司「兆豐地產有限公司」董事，她亦為目前唯一一位出任董事的第三代。

報道指，就李思德在基金會擔任甚麼角色、負責哪個部份工作、是否部署第三代接班時，基金會發言人未有回覆。

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