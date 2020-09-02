美國對華為的升級禁令將於本月15日生效。內媒引述上游供應鏈消息指，隨著禁令逼近，華為為了保證手機業務正常運轉，現正主動加價向一些供應商搶貨，希望加緊囤積晶片，例如驅動IC等。

另有產業鏈消息人士指出，華為甚至打出「有多少（貨），收多少（貨）」的口號，且不排除擴大加價空間囤貨，而聯詠等供應商正在積極配合中。

對於華為主動加價囤貨一事，聯詠回應內媒指，一切按照美方相關規定辦理，並會隨機應變，盡力配合客戶的需求。另一華為供應商敦泰表示，不便評論客戶訂單，但會密切留意市場與客戶的變化，以作調整。

此前《日經亞洲評論》報道，華為正在大舉囤貨半導體晶片，甚至與供應商商量，半成品和未經過封測的晶片皆接收。

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