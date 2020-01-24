國際航空運輸協會(IATA)公布，7月份的全球航空客運收益公里數(PRK)按年下降79.8%，較6月份下降86.6%的跌幅略為收窄。期內，載客率跌至57.9%的紀錄低位。

國際航線方面，7月客運收益公里數按年跌91.9%，首7個月則跌67.2%；載客運力按年跌85.2%；載客率則跌至46.4%。

國內航線方面，7月客運收益公里數按年跌57.5%，首7個月跌52.6%，載客運力按年跌42.2%，載客率則跌至63.3%。當中，中國及俄羅斯國內市場跌幅少於其他市場，分別跌28.4及17.7%，澳洲、日本及美國分別下跌90%、65.2%及72.6%。

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