內地三大指數午後維持個別發展，深成指連升兩日。上證綜指高開後回吐，早段曾跌穿3400點水平，低見3377點，最多跌33點，午後跌幅收窄重上3400點，一度倒升，全日收報3404點，跌5點或0.17%，成交額3456億元(人民幣．下同)。

深證成指高開後，早段曾倒跌，低見13373點，最多跌111點，其後反彈，曾高見13944點，最多升94點，全日收報13887點，升37點或0.27%，成交額6233億元。兩市成交額合共9689億元。

創業板指數早段好淡爭持，午後升幅擴大，一度升至2780點之上，全日收報2771點，升21點或0.78%，成交額3175億元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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