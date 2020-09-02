中興（0763）昨晚發布全球首款正式商用的屏下相機電話AXON 20 5G，本月即可量產供貨。

雖然，早前華為、OPPO、小米（1810）均有屏下相機的電話設計方案消息，但中興卻是最早發售屏下相機電話的廠商。

據中興介紹，AXON 20 5G是透過超高透微米级新材料作為屏幕的材料，再以其自然像素排列，三重前攝算法等，實現屏下相機。Axon 20 5G的屏下相機區域佔比僅為0.2%。屏下相機像素為3200萬像，而屏幕為6.92吋，FHD+。

中興現報22.1元，跌0.67%，手機設備股個別展，舜宇升4.2%，報119.4元，丘鈦（1478）跌0.4%，報9.76元。小米現報25.5元，跌0.39%。

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