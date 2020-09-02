評級機構穆迪表示，香港面對第三波疫情，本地需求及旅遊持續受打擊，加上政局不穩，該行估計，本港今年第3、4季經濟表現仍然疲弱，經濟或收縮近8%。然而，由於內地經濟反彈，相信香港可受惠，料明年經濟增長6至8%。

穆迪亞太區首席經濟學家Steve Cochrane預計，中國及越南將會是亞太區內經濟復蘇最快的國家。他指，近期中國經濟數據反彈，出口及工業生產表現強勁，料今年中國經濟按年增長約3%，明年增速加快至10%。

Steve Cochrane稱，受疫情影響，市場消費及商業投資信心仍然疲弱，相信要等待至疫苗面世後始能恢復，今年第4季及明年首季的復蘇步伐仍有挑選，全球經濟會或呈W型復蘇。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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