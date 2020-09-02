彭博報道，早前出售澳洲子公司LionDairy&Drinks予蒙牛（2319）一事失敗後，麒麟重新向早前洽購的公司接觸，潛在買家更可選擇買入部分業務。

彭博引述消息指，麒麟重新向早前有意購入LionDairy的投資者接觸，並指，潛在買家可選研究買入部份澳洲資產，包括牛奶、乳酪、果汁產品業務。

據報，有意的買家包括朝日(Asahi)、貝加乳酪公司(Bega Cheese Ltd.)及澳洲私募基金Pacific Equity Partners。而投資者與麒麟亦正商討各種新的交易方案。

蒙牛現報38.35元，無升跌。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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