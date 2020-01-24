康希諾生物：將在俄羅斯開始新冠疫苗III期臨床試驗
文章日期：2020年9月2日 12:58
康希諾生物（6185）公布，已開始重組新冠疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。
公司指，已與NPO Petrovax Pharm訂協議，將共同推進在俄羅斯進行Ad5-nCoV的三期臨床試驗，並已收到俄羅斯聯邦衛生部關於Ad5-nCoV的臨床試驗申請批准，並在俄羅斯開始Ad5-nCoV的III期臨床試驗入組。
此外，公司目前正在推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗，並計劃在多個國家開展Ad5-nCoV的III期臨床試驗。
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