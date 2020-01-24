康希諾生物（6185）公布，已開始重組新冠疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。

公司指，已與NPO Petrovax Pharm訂協議，將共同推進在俄羅斯進行Ad5-nCoV的三期臨床試驗，並已收到俄羅斯聯邦衛生部關於Ad5-nCoV的臨床試驗申請批准，並在俄羅斯開始Ad5-nCoV的III期臨床試驗入組。

此外，公司目前正在推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗，並計劃在多個國家開展Ad5-nCoV的III期臨床試驗。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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