正商實業（0185）上半年積極買地，上半年買地19幅，並收購了興城控股全部已發行股本，興城擁有五個持作出售及發展中物業項目，總新購地塊總佔地面積約130萬平方米，可出售或租賃總建築面積約298萬平方米。管理層指上半年拍地金額約29億元人民幣（下同），較2019年中的19億元增加，主要係因為2019年適度壓縮買地，但今年重新加快買地，連同上半年併購項目作價23億，上半年買地共53億。加上下半年拍地預算是30-40億元，料全年拍地約60-70億，加上上半年已發生的併購23億，全年買地預算金額接近100億。

被問到融資成本方面，集團指，境外融資成本超過百分之十二，但境外只達6-7%，整體成為約8.8%。故未來會多做點境內貸款，及為新樓盤做項目貸貼，以拉低整體成本。目前境外債佔總債約2成，管理層指出，由於境外債受發改委管制，亦只能發新還舊，故未來相信最多維持在25-30%水平。

至於毛利率方面，管理層指出，以往毛利率較波動，但2020年上半年的結轉毛利率約27.2%，但往後料毛利率可在27至30%水平。

記者：方楚茵

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