港股半日高開低收，恒指開市後不久受壓，最多跌過253點，失守25000點，低見24931點，之後跌幅收窄，半日跌139點或0.55%，報25045點，成交金額916億元；國指跌30點或0.31%，報9982點。恒生科技指數收報7829點，升2.01%。

友邦（1299）累市，半日跌1.31%，收報79.35元，拖低恒指36點；建行（0939）跌2%，收報5.38元，同樣拖低大市36點。阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）開市即破頂，之後個別發展，阿里收報288.4元，升1.98%；美團收報274.4元，升3.7%；小米創新高後回吐，收報25.25元，跌1.37%。

藍籌中以舜宇（2382）表現最好，升4.19%，收報119.3元，另一手機設備股瑞聲（2018）亦向上，升0.3%，收報49.45元。聯通（0762）表現最差，跌3.03%，收報5.44元。領展（0823）昨日回購50萬股，涉近3059萬元，平均每股61.1798元，收報63.1元，升3.27%。

傳政府考慮再度放寬限聚措施，其中食肆晚市堂食將放寬至晚上十時，惟兩人一枱的限聚措施不變。餐飲股普遍向下，味千（中國）（0538）收報1.22元，跌0.81%；翠華控股（1314）收報0.33元，無升跌；大快活（0052）收報19.12元，跌0.21%；大家樂（0341）收報17.96元，升0.22%；叙福樓（1978）收報0.45元，跌3.23%；稻香（0573）收報0.89元，跌2.2%；譽宴（1483）收報1.2元，跌7.69%。

中國審議通過《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》，市場憂教育業將被加強監管。內地教育股插水，睿見教育（6068）收報3.24元，跌21.93%；天立教育（1773）收報6.73元，跌23.44%；成實外教育（1565）收報2.55元，跌11.76%；楓葉教育（1317）收報2.5元，跌18.83%。

澳門特別行政區政府博彩監察協調局昨日公布，澳門8月賭收按年跌94%，濠賭股偏軟。新濠國際發展（0200）收報16.96元，跌1.85%；澳博控股（0880）收報10.66元，跌1.84%；永利澳門（1128）收報14.4元，跌2.57%；銀河娛樂（0027）收報61.6元，跌0.88%；金沙中國（1928）收報33.45元，跌2.9%；。

疫情對網購影響相對小，香港電視（1137）再創上市新高，見13.3元，收報12.98元，升7.81%；日清食品（1475）亦曾破頂，高見9.27元，收報9.2元，升2.22%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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