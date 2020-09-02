恒指跌139點，收報25045點，成交金額916億元。美股9月開門紅，標普納指續創新高，但亞洲股市未能跟隨，A股在外資淨賣出下沽壓頗大，港股也受到影響。但科技股整體強勢，恒生科技指數升2%，小米（1810）、美團（3690）、京東（9618）、微盟（2013）等都創新高。另外，國家圖書館與閱文（0772）宣布達成戰略合作，閱文集團成為全國第二家「國家圖書館互聯網信息戰略保存基地」，閱文升12%。

今早異動版塊有教育股，國家主席習近平昨午主持中央全面深化改革委員會第十五次會議，當中通過《關於新時代振興中西部高等教育的若干意見》和《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》。要求強化民辦義務教育規範管理，營造良好教育生態。市場擔心政策監管出現變數，天立教育（1773）大跌20%，其他股份也多錄得3%至5%跌幅。

圓通速遞公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴（9988）以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。港股上市的圓通速遞國際（6123）飈升1倍。今早成交股數已超過了大股東持股以外的自由流通量，非常投機。

今年受到疫情影響，物流股生意量急增，順豐收入盈利齊升，股價由上半年低位急升一倍。深圳國際（0152）也有冷吼價值。集團業務包括收費公路，深圳航空以及物流業務。集團已在全國（含深圳物流園）共28個物流節點城市實現佈局，投入運營的項目增加至20 個，總運營面積達214萬平方米，綜合出租率約85%，出租率維持穩定水平。但受疫情影響及免租影響，物流業務的整體收入及股東應佔盈利分別較去年同期下跌4%及19%至16.29億元及1.42億元。

可以預期，未來數年物流業務將進入收成期。再配合收費公路和航空業務明年復蘇，現時的低價會是理想的入市位。技術上，12元是過去一年的重要支持位，失守機會不大，可在此水平收集。

張兆聰

明報首席評論員