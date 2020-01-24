港元1個月HIBOR終止4連升
文章日期：2020年9月2日 12:00
港元拆息普遍向下。其中與樓按相關的1個月HIBOR終止4連升，按日跌2.96點子至0.41911%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.92點子至0.22512%；1星期HIBOR跌2.7點子至0.3775%；2星期HIBOR跌3.42點子至0.39929%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.46點子至0.51625%；6個月期HIBOR跌0.31點子至0.67375%；12個月期HIBOR跌1.09點子至0.86625%。
港元現報7.7501元，貶值1點子。
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