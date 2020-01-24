港元拆息普遍向下。其中與樓按相關的1個月HIBOR終止4連升，按日跌2.96點子至0.41911%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.92點子至0.22512%；1星期HIBOR跌2.7點子至0.3775%；2星期HIBOR跌3.42點子至0.39929%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.46點子至0.51625%；6個月期HIBOR跌0.31點子至0.67375%；12個月期HIBOR跌1.09點子至0.86625%。

港元現報7.7501元，貶值1點子。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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