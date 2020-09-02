中證監批准花旗(中國)的證券投資基金託管資格，是2018年渣打獲批後，另一間獲批外資行。同日，星展亦獲中證監批准，可成立持股過半的合資證券公司。

花旗是取得有關執照的首間美國銀行，只要通過現場檢查，將可代替註冊在中國的共同基金及私募基金保管有價證券。

花旗亞太證券服務業務主管David Russell表示，隨著國際基金管理公司、證券公司及保險業者在中國設立據點，相信中國希望能夠有一間值得信任的服務供應商來協助降低風險及成本。

目前，亦有申請基金託管資格的還包括匯豐銀行(中國)、德意志銀行(中國)。而渣打於2018年獲批，是首間獲批銀行。

同日，中證監公佈，批准星展於合資公司「星展證券（中國）」的持股量增至51%。

其餘股份分別由上海東浩蘭生投資管理持股24.67%、上海黃浦投資控股持股13.33%、上海匯暘資產持股6.5%以及上海黃浦引導資金股權投資持股4.5%。

星展證券註冊地為上海市，註冊資本為15億元人民幣，業務範圍包括證券經紀、證券投資諮詢、證券自營、證券承銷和保薦。

較早前，大和、大摩、野村獲準設立新合資券商公司，而瑞銀、瑞信、大摩、高盛亦獲準提高合資金公司持過至過半。

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