內地三大指數個別發展。上證綜指高開後回吐，跌幅逐步擴大，跌穿3400點水平，低見3377點，最多跌33點，半日收報3397點，跌13點或0.39%，成交額2084億元(人民幣．下同)。

深證成指高開，曾高見13910點其後表現反覆向下，約11時指數低見13373點，最多跌111點，午市收市前反彈，半日收報13854點，升4點或0.03%，成交額3751億元。兩市成交額合共5835億元。

創業板指數半日好淡爭持，約11時曾低見2731點，最多跌19點，其後反彈，以近半日高位收市，收報2760點，升10點或0.37%，成交額1846億元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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