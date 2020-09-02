中國審議通過《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》，要求強化民辦義務教育規範管理，市場憂教育業將被加強監管。睿見教育（6068）今早走低，曾急瀉逾兩成，低見3.2元，見近兩個月新低，跌幅更創逾2年最大，最新報3.26元，跌21.4%。

其餘內地教育股亦同步向下，楓葉教育（1317）跌18%，報2.5元；成實外教育（1565）跌10%，報2.58元。

中金發表報告指，新規強調義務教育的公益屬性，民促法實施條例或出台在即，義務階段學校僅可設立為非營利性學校，因此在外延擴張及持續獲得收益方面會有挑戰。該行指，對高等教育板塊而言，由於高等教育可選擇為營利性學校，併購發展並不會受限，因此整體影響不大。至於對培訓機構而言，旨在強事中事後監管，推進行業自律，營利層面並不受影響。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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