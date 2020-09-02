本港疫情有所緩和，有傳政府考慮再度放寬限聚措施，其中食肆晚市堂食將可延遲一小時至晚上十時，其他限制包括二人一枱的規定則不變。

餐飲股普遍向下，味千（中國）（0538）報1.22元，跌0.81%；翠華控股（1314）報0.325元，跌1.52%；大快活（0052）報19.02元，跌0.73%；叙福樓（1978）報0.45元，跌3.23%；稻香（0573）報0.89元，跌2.2%；譽宴（1483）報1.2元，跌7.69%；太興（6811）報1.43元，無升跌；大家樂（0341）相對標青，報17.98元，升0.33%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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