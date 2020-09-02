傳晚市堂食放寬至晚上十時 餐飲股普遍向下
文章日期：2020年9月2日 11:46
本港疫情有所緩和，有傳政府考慮再度放寬限聚措施，其中食肆晚市堂食將可延遲一小時至晚上十時，其他限制包括二人一枱的規定則不變。
餐飲股普遍向下，味千（中國）（0538）報1.22元，跌0.81%；翠華控股（1314）報0.325元，跌1.52%；大快活（0052）報19.02元，跌0.73%；叙福樓（1978）報0.45元，跌3.23%；稻香（0573）報0.89元，跌2.2%；譽宴（1483）報1.2元，跌7.69%；太興（6811）報1.43元，無升跌；大家樂（0341）相對標青，報17.98元，升0.33%。
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