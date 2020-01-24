三星Galaxy Z Fold 2預售 價錢略高於第一代 舜宇逆市升
文章日期：2020年9月2日 11:29
三星推出Galaxy Z Fold2，今日起預售，18日出貨，售價1999美元，較第一代Galaxy Z Fold售價貴19美元。三星大力宣傳顯示和鉸鏈升級。
三星Galaxy Z Fold2今次升級，包括更窄的邊框、屏幕轉為玻璃改善刮痕問題，同時亦一部5G手機。三星更指，今代可開合20萬次而不出問題，相當於每日開合100次，持續5年。
手機設備股個別發展，舜宇（2382）升3.4%，報118.5元，丘鈦（1478）跌0.71%，報9.73元。
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