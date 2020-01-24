三星推出Galaxy Z Fold2，今日起預售，18日出貨，售價1999美元，較第一代Galaxy Z Fold售價貴19美元。三星大力宣傳顯示和鉸鏈升級。

三星Galaxy Z Fold2今次升級，包括更窄的邊框、屏幕轉為玻璃改善刮痕問題，同時亦一部5G手機。三星更指，今代可開合20萬次而不出問題，相當於每日開合100次，持續5年。

手機設備股個別發展，舜宇（2382）升3.4%，報118.5元，丘鈦（1478）跌0.71%，報9.73元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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