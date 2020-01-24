電動汽車製造商特斯拉(Tesla)表示，計劃通過不定時發行股票籌集最多50億美元(約387.5港元)資金。

Tesla周一剛進行1股拆5股，股價飆升13%至498.32美元。

Tesla在7月公布，公司在17年來首次實現連續四個財季盈利。

截至最近一個財季底，公司債務約85億美元(約658.75億港元)，該公司不時會面臨流動性困境，特別是在推出新車型和增加產能的擴張期。

今年以來，公司股價上漲近6倍，其中包括自8月11日宣布拆股以來約80%的漲幅。不過在宣布將增發新股後，Tesla股價周二後市下跌2.8%至484美元。

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