Zoom市值急升 佔李嘉誠身家三分一
文章日期：2020年9月2日 10:44
疫情之下在家公作成為常態，軟件Zoom大行其道，Zoom第二季純利暴增33倍，刺激股價昨大升40%，投資者之一的長和系創辦人李嘉誠，身家亦因而再暴漲，Zoom股份的市值更佔其身家三分一。
據彭博報道，李嘉誠於2013年投資Zoom，並持股8.5%，目前市值達到110億美元，昨日Zoom股價急升，單日為李嘉誠持股進帳32億美元。而以110億美元計，已較其於長實（1113）的69億美元、長和（0001）的75億美元為高，連同其他資產約72億美元，Zoom佔其身家三分一。
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講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
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