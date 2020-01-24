外電報道，交友軟件公司Bumble準備明年初進行IPO，擬尋求60至80億美元（約468億至624億港元）的估值。該公司正在與銀行進行談判，目前未有具體的承銷商替代方案。

據報，黑石集團於去年11月公布，已經成為Bumble與Badoo的母公司MagicLab控股股東。按當時入股條件，MagicLab估值為30億美元。

Bumble於2014年開始為女性提供約會交友平台，主要業務對手包括Tinder及Facebook的交友服務。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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