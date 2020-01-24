交友軟件公司Bumble擬明年初上市 估值最多或達624億元
文章日期：2020年9月2日 10:10
外電報道，交友軟件公司Bumble準備明年初進行IPO，擬尋求60至80億美元（約468億至624億港元）的估值。該公司正在與銀行進行談判，目前未有具體的承銷商替代方案。
據報，黑石集團於去年11月公布，已經成為Bumble與Badoo的母公司MagicLab控股股東。按當時入股條件，MagicLab估值為30億美元。
Bumble於2014年開始為女性提供約會交友平台，主要業務對手包括Tinder及Facebook的交友服務。
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