阿里巴巴66億人幣增持圓通速遞12%股權
文章日期：2020年9月2日 10:02
圓通速遞公布，公司控股股東喻渭蛟夫婦以每股17.406元(人民幣．下同)向阿里巴巴（9988）出售3.79億股股份，佔該公司已發行股本12%，涉資約66億元。
完成交易後，阿里巴巴及其一致行動人持股將增至22.5%。喻渭蛟夫婦仍然持有公司超過41%股份，仍是圓通速遞的最大股東。
8月下旬，路透引述消息人士稱，阿里巴巴正與圓通速遞的創辦人洽商提高持股，目標是成為圓通最大股東，惟未清楚阿里巴巴會一次過增持股份，還是逐步增持。
阿里巴巴亦持有另外三家大型快遞公司股權，包括中通、韻達及百世。
圓通速遞A股今早做好，升穿18元，暫升逾8%。圓通速遞國際（6123）創52周新高，報3.96元，爆升85.43%。阿里巴巴現報287.8港元，升1.77%。
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