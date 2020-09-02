美股高收，港股今早高開。恒指今早高開55點或0.22%，報25239點，成交金額118億元；國指今早高開13點或0.14%，報10027點。恒生科技指數收報7874點，升2.6%。

ATMX強勢，騰訊（0700）領軍，升2.97%，報555元，貢獻恒指89點；阿里巴巴（9988）開市創上市新高，見290元；美團（3690）及小米（1810）同創上市新高，分別見280元及26.6元。港交所（0388）升0.2%，報395元。

香港電視（1137）開市再破頂，報12.48元，升3.65%。

藥明生物（2269）染藍即配股，股東折讓6.7%減持，配售價185元，報189.5元，跌4.44%。

傳長實（1113）牽頭下，高銀（0530）已完成再融資方案或及時償還102億貸款，長實開報42元，無升跌；高銀報0.97元，無升跌。

內房方面，富力（2777）上月賣樓增3%至109億人幣，開報9.95元，升1.02%；時代中國（1233）公布，八月合約銷售升41%，報11.8元，升0.68%。

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講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

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