吉利汽車（0175）科創板上市獲上海證券交易所受理，擬集資200億元人民幣。

外電引述公司招股說明書顯示，是次初始發行的股份數量不超過17.32億股，佔發行後股份總數比例不超過15%。今次發行可採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15%。

公司表示，今年上半年由於新冠肺炎疫情影響，首季銷量按年下跌44.45%，隨着中國疫情逐漸穩定，公司銷量逐漸恢復，第二季銷量按季增長53.38%，按年增長11.6%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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