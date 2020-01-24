美股向上，港股ADR跌32點或0.13%，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.39%，折合報546.51元；匯控（0005）跌1.72%，折合報32.93元；建行（0939）跌0.96%，折合報5.44元。

美期升0.2%至0.62%，日股現升0.54%，韓股現升0.3%，澳股現升1.39%。

今日焦點股份可留意：

數碼通（0315）今日公布業績。

藥明生物（2269）公布，股東折讓6.7%減持，配售價185元，為交易文件顯示的中值。

傳長實（1113）牽頭下，高銀（05350）已完成再融資方案 或及時償還102億貸款。

富力（2777）上月賣樓增3%至109億人幣。

叙福樓（1978）答應「年年加租」仍被拒續約，天水圍敘福樓本月中結業。

時代中國（1233）公布，八月合約銷售升41%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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