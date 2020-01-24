港股ADR跌32點 數碼通業績 藥明股東減持
文章日期：2020年9月2日 09:00
美股向上，港股ADR跌32點或0.13%，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.39%，折合報546.51元；匯控（0005）跌1.72%，折合報32.93元；建行（0939）跌0.96%，折合報5.44元。
美期升0.2%至0.62%，日股現升0.54%，韓股現升0.3%，澳股現升1.39%。
今日焦點股份可留意：
數碼通（0315）今日公布業績。
藥明生物（2269）公布，股東折讓6.7%減持，配售價185元，為交易文件顯示的中值。
傳長實（1113）牽頭下，高銀（05350）已完成再融資方案 或及時償還102億貸款。
富力（2777）上月賣樓增3%至109億人幣。
叙福樓（1978）答應「年年加租」仍被拒續約，天水圍敘福樓本月中結業。
時代中國（1233）公布，八月合約銷售升41%。
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講者：
曾淵滄教授
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