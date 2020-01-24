星島日報引述消息報道，周一在長實（1113）牽頭下，高銀（0530）已完成再融資方案，惟未知悉具體金額及條款。

高銀7月時表示，會在即將到期的102億元貸款中，尋求約87億元新融資，以及出售啟德4B區4號地皮來償還，該地皮早前套現34.77億元。而長實亦安排企業業務發展部總經理馬勵志，出任高銀要職，報道指，債權人自7月起已從利息儲備戶口提取資金，以獲取利息，馬亦在處理高銀金融國際中心按管的法律糾紛。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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