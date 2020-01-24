美國製造業以2018年末以來最快速度擴張，ISM製造業指數由上月的54.2升至56，並高過預期的54.8，道指高開9點，高位曾升229點，低位曾跌139點。科技股帶動大市，美股標指、納指再創新高。傳iPhone生產至少7500萬部，蘋果升3.9%，而業績勁升的Zoom，股價升40%，Tesla配股，股價跌4.6%。

道瓊斯工業平均指數收市升215點，或升0.76%。標準普爾500指數收市升26點，或升0.75%。納斯達克綜合指數收市升164點，或升1.39%。

Walmart升6.29%，報147.59美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而沃爾格林聯合博姿跌3.31%，報36.76元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報134.18元，升3.98%，谷歌母公司Alphabet收市報1655.08元，升1.57%，亞馬遜收市報3499.12元，升1.4%，Facebook收市報295.44元，升0.76%。

德國DAX指數收市升0.22%，報12974.25點；法國CAC 40指數收市跌0.18%，報4938.1點；英國富時100指數收市跌1.7%，報5862.05點。

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