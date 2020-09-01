迪信通撤回H股全流通申請
文章日期：2020年9月1日 21:57
內地手機專賣店迪信通（6188）晚上公布，考慮到受全球政治經濟環境、新冠肺炎疫情等多重因素影響，香港資本市場大幅波動；同時，境內資本市場制度規則進一步完善，市場運行機制逐步健全，受惠深化改革、對外開放、註冊制等政策刺激，市場表現活躍度得到顯著提升，因此決定撤回H股全流通申請。
迪信通早前向中證監申請將3.38億股內資股轉換為H股，並於7月8日已獲中證監受理。
H股全流通機制是容許將內資股轉換為外資股，全放在港股市場流通交易，令持內資股的大股東獲得減持套現的渠道，自2018年以來鮮見有上市公司撤回相關申請。
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講者：
曾淵滄教授
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