內地手機專賣店迪信通（6188）晚上公布，考慮到受全球政治經濟環境、新冠肺炎疫情等多重因素影響，香港資本市場大幅波動；同時，境內資本市場制度規則進一步完善，市場運行機制逐步健全，受惠深化改革、對外開放、註冊制等政策刺激，市場表現活躍度得到顯著提升，因此決定撤回H股全流通申請。

迪信通早前向中證監申請將3.38億股內資股轉換為H股，並於7月8日已獲中證監受理。

H股全流通機制是容許將內資股轉換為外資股，全放在港股市場流通交易，令持內資股的大股東獲得減持套現的渠道，自2018年以來鮮見有上市公司撤回相關申請。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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