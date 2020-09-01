香港7月零售銷售按年下跌23.1%，較6月跌幅有所收窄，香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，收窄只是基數問題，去年受社會運動影響，今年下半年跌幅收窄亦不意外，不是反映行業復蘇。她又公布，協會為了自救，將與優質旅遊服務協會（QTSA）合作，於9月8日推出「Shop Shop ＠HK」，為期六個月，推動本地消費。

她表示，客人在活動期間，每次在消費250元可獲一個印花，再換取禮品或優惠，例如港鐵（0066）是贊助商之一，將提供車票作禮品。現時已有逾500間零售商參與活動，類別包括化妝品、珠寶鐘表、健康食品等，將以手機應用程式方式運作，至於成效仍有待觀察。

近日政府要求兩大超市百佳及惠康如申請第二輪「保就業」計劃時，需提供優惠予市民。謝邱安儀表示，絕對支持做法，以7月為例超市銷貨價值按年升26.5%，應回饋社會，建議兩大超市可為活動提供現金券，達致「三贏」局面。

另外，她預計8月零售銷售的情況與7月相若，同樣經歷第三波疫情，最受影響的類別包括珠寶鐘表、化妝品等，由於家長準備子女開學網上學習，8月電器類料有單位數升幅。她又指，疫情緩和看到市民多了外出，但購物意欲仍未恢復，由於未知疫情變化，因此不預測下半年跌幅。

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