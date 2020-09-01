匯控（0005）是中西和諧的大贏家，今日中美對壘，自然淪為大輸家。既然是世界仔食盡兩家，今日局面只能靠邊站，而近來匯控協助中方凍結《蘋果日報》高層戶口，又未交出體面的理由，只能從政治方向去揣度：匯控暫時想倚近中方多於西方。雖說無可厚非，但匯控非首次領略中國政治味，若不及早分散風險，不見得可獨善其身。

從王冬勝落街頭簽名撐國安法，到今日直接幫手凍結張劍虹、Mark Simon戶口，匯控的政治取態愈發明顯。中間一度被《人民網》以孟晚舟一案鞭屍，變相是種壓力，逼匯控贖罪。

若翻查匯控今年中期業績，歐洲業務飽受疫情摧殘，列賬基準除稅前虧損達30.6億美元，反觀亞洲賺73.7億美元，點名讚亞洲業務「展現良好的抗逆力」，加上疫情後全球經濟要面臨漫長復蘇，無怪乎匯豐再次押注在中國身上。

匯控押注在中國早於清朝開始，《端傳媒》於《識時務者：從晚清到後九七，滙豐銀行和它的中國故事》一文中有詳述。儘管匯豐是國內首屈一指的外資銀行，中共立國初期銳意清洗太平地，外資盡逐門外，在華資產收歸國有，匯豐亦自然以香港為盈利重心，但又不捨得中國市場的盈利，協助中共對外貿易及突破韓戰時的對華禁運，可見獅子行與中國的關係千絲萬縷。其後亦享盡改革開放之紅利，是首間外資行重返中國，當年是政治上押對了注。

不過好景不常，由當初中共壓榨外資，逼使外資南下，到九七回歸，匯豐見盡中共之不可測，於是遷冊到英國，今日重看，仍屬英明之舉。曾是倚靠中國網絡的大贏家，而心底自然深明中國的政治潛規則，現在便是受害最深。為求保命，一時順應天朝無可避免，但長遠是否仍能向此方向進發，管理層應心中有數。可惜歐洲業務不爭氣，算是左右做人難。

只是從香港人角度看，今日無聲凍結異見者戶口，唯恐陸續有來，尚未說匯控今年不派息，逐步沖淡香港人對匯控的舊情，尤其許多老股東，只因長情而持貨。政治、回報兩不理想，實在難教香港人支持下去。回想匯控5年前大搞150周年紀念時，標榜自己紮根香港，重聽但覺唏噓。

賈文清