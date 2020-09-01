叙福樓（1978）集團主席兼行政總裁黃傑龍今日在其FB發文指，雖然已答應「年年加租」，但位於天水圍頌富商場的敘福樓，以及相連的MMC牛涮鍋仍遭業主領展（0823）拒絕續約，並將於9月14日正式結業，天水圍敘福樓亦是敘福樓品牌的最後一間分店。

黃傑龍在文末提到，領展在疫情第一及第二波時有為集團減租，亦對此表示感激，相信不續租是業主另有諗法，且合情合理等。

黃傑龍在今日下午以「傷心報告」為題，表示一直想繼續將分店做落去，亦盡力跟業主傾談續租，並已經答應年年加租，可惜於8月25日仍收到拒絕續租通知。

他表示，將會盡力嘗試安排同事在其他分店工作，但MMC牛涮鍋的同事會較易安排，中餐敘福樓則由於集團已幾乎全面退出市場，加上現在限聚令下只得50%入座率及營業時間受規管，所以最後不會太多同事可以選擇留低，將會按足法定要求支付遣散費。

他又透露，在困難的環境及嚴苛的規管下，天水圍分店單單上個月已虧蝕幾十萬，三年前重新裝修投資數千萬完全無法歸本，但集團一定會負起僱主基本責任，供應商的貨款亦無論蝕錢都會想辦法找清。

對於天水圍分店的結業，黃傑龍指出，最難向父親交代，因此分店為最後一間敘福樓，公司方向早已經向日本菜發展。

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