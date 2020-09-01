匯豐恒生減存息 3個月定存下調至0.4厘水平
文章日期：2020年9月1日 18:07
甫踏入9月，再有大行減存息。匯豐將3個月至12個月的定存年利率，全線下調0.1厘，其中3個月存息已調低至0.4厘，6個月及12個月則分別調低至0.45厘；短存方面，1周及1個月存息則分別維持在5厘及2厘。此外，恒生（0011）亦將3個月定存年利率，下調0.1厘至0.45厘，6個月及12個月存息均維持0.6厘。
目前中銀香港（2388）3個月存息維持在0.55厘；渣打（2888）最低，3個月存息僅得0.35厘。至於其他中小銀行，普遍未有大變動，若以3個月存期來看，目前星展存息0.4厘，存款門檻為新資金20萬元；富邦存息0.8厘，存款門檻為新資金30萬元；而招商永隆6個月存息為0.9厘，最少存入1萬元。
反之，虛銀存息似乎更吸引，若以3個月存款期來看，以眾安銀行存息最高，為1.08厘；天星銀行存息則為0.95厘；WeLab Bank存息則按參與客戶人數而遞增，最高存息1厘。
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