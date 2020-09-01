甫踏入9月，再有大行減存息。匯豐將3個月至12個月的定存年利率，全線下調0.1厘，其中3個月存息已調低至0.4厘，6個月及12個月則分別調低至0.45厘；短存方面，1周及1個月存息則分別維持在5厘及2厘。此外，恒生（0011）亦將3個月定存年利率，下調0.1厘至0.45厘，6個月及12個月存息均維持0.6厘。

目前中銀香港（2388）3個月存息維持在0.55厘；渣打（2888）最低，3個月存息僅得0.35厘。至於其他中小銀行，普遍未有大變動，若以3個月存期來看，目前星展存息0.4厘，存款門檻為新資金20萬元；富邦存息0.8厘，存款門檻為新資金30萬元；而招商永隆6個月存息為0.9厘，最少存入1萬元。

反之，虛銀存息似乎更吸引，若以3個月存款期來看，以眾安銀行存息最高，為1.08厘；天星銀行存息則為0.95厘；WeLab Bank存息則按參與客戶人數而遞增，最高存息1厘。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

摩根在港首推標指掛鈎認股證

藥明生物大股東配售3300萬股 套現62億

金管局沽96.88億港元 近兩個月以來最多

摩根大通：投資者應為特朗普連任機會上升做好準備

PayMe下月1日起信用卡每月的增值上限下調至1000元

吉利：上交所己收到發行人民幣股份申請

前IPO審查主管史琳過檔加密貨幣公司 專注STO上市

長生科：余英才晉升為行政總監 甘慶林調任總裁

葉氏化工審慎看待下半年表現 珠海建廠逐步取代江門舊生產線