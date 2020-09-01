摩根大通公布，將於香港發行與標普500指數掛鈎的認股證，首對標指認購及認沽證日前已獲准發行，並將於9月2日正式上市，為首次有標指認股證在港股登場。

新推出認股證將追縱E-mini標指期貨的價格變動，分別為認購證標指摩通一三購A（10145），行使價3700點，換股比率6000，實際槓桿7.37倍；分別為認沽證標指標指摩通一三沽A（10144），行使價3200點，換股比率7000，實際槓桿5.06，兩者年期約為半年，到期日為明年3月19日。

摩根大通上周亦已在港發行與納斯達克100指數，該行亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，初步市場反應不俗，今年以來，環球股市波動性顯著上升，美股作為全球市值最大的證券市場，更加吸引本港投資者的目光。他預計，市場對於美股指數相關產品將有一定需求，並計劃於今年內共推出至少15隻標指及納指認股證。

記者：歐陽偉昉

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