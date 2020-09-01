外電報道，摩根大通提醒，投資者應為美國總統特朗普連任機會上升而作好準備。

摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，由於示威活動的暴力程度對公眾輿論產生影響，令特朗普支持度遠遠落後於拜登，惟現時基本持平。他指，根據以往研究，如果民眾對示威活動的看法從和平轉向暴力，民調可能會從民主黨轉移5至10點至共和黨。另外，部分受訪者沒有如實回答，也可人為地推高拜登民調支持5%至6%。

Marko Kolanovic指，未來約60天內可能會發生很多改變機率的事情，摩通目前認為有利特朗普的勢頭會繼續，惟大多數投資者仍在為拜登獲勝做準備。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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