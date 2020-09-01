PayMe下月1日起信用卡每月增值上限下調至1000元

匯豐旗下PayMe向用戶發信，預告自今年10月1日起，信用卡每月的增值上限將從2000元下調至1000元，對上一次調整為2019年7月，當時PayMe將信用卡每月的增值上限由5000元下調至2000元。

PayMe表示，明白這可能會為仍使用信用卡作為主要增值方式的用戶帶來不便，但指用戶可以新增您的銀行戶口作為增值方式，以享用更高的每月增值上限，最高可達5萬元。

在2019年7月，PayMe將原來信用卡每月增值上限由5000元下調至2,000元。當時有分析指，是由於信用卡增值對PayMe來說成本高昂，下降增值額度是希望鼓勵用戶轉為使用成本較低的轉數快（FPS）增值錢包，以及避開坊間一群鑽研信用卡優惠的「儲分黨」。

當時匯豐PayMe營運總監駱弘宇曾表示，不打算全面取消信用卡增值服務，以保留靈活性。PayMe官方網站則指，將信用卡增值額度下調是因為從銀行戶口為電子錢包增值被視為便捷的增值渠道，而且使用銀行戶口增值，用戶可以享受更高的增值金額上限。

記者：方楚茵

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