彭博社報道，港交所（0388）首次公開招股審查組前聯席主管史琳現時任職於加密貨幣公司。報道引述一份聲明稱，史琳於Hong Kong Digital Asset EX Ltd任職開發總監（chief development officer），將負責監督公司研究開發包括證券型代幣發行（security token offering，STO）在內的電子資產產品。

本報於社交網站領英所見，史琳於今年9月起上任HKbitEX（香港數字資產交易所）的開發總監。在此之前，則於港交所任職逾7年。

根據該公司網站，HKbitEX總部位於香港，主要為專業投資者提供電子資產的現貨及場外交易。公司亦向證監會申請了虛擬資產交易平台牌照，惟有待監管機構批准。公司亦提供監管業務，追蹤監管動向並向客戶闡釋政策。

彭博報道續指，史琳曾於較早前訪問中表示，將會專注於STO上市的基本規則，而部分證券代幣公司或因中美關係緊張而離開美國市場，為香港這方面的上市帶來機會。

HKbitEX發言人對彭博表示，公司正致力於在明年上半年推出第一項STO上市。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

長生科：余英才晉升為行政總監 甘慶林調任總裁

葉氏化工審慎看待下半年表現 珠海建廠逐步取代江門舊生產線

時代中國八月合約銷售升41%

港7月零售跌23.1% 跌幅少過預期

港股升77點 騰訊撐市 小米港視創新高

【專欄】馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂

安盛向確診新冠肺炎客戶提供清潔及消毒服務保障

安達推新企業綜合保險 可包括處理個人資料所引起法律責任

滬深三大指數高收 上證收復3400點

港交所陳翊庭：生科股累積募資480億 就指引作5項釐清

高瓴資本張磊：投資生科股非少數人遊戲 應重寫價值投資