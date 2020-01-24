前IPO審查主管史琳過檔加密貨幣公司 專注STO上市
文章日期：2020年9月1日 17:07
彭博社報道，港交所（0388）首次公開招股審查組前聯席主管史琳現時任職於加密貨幣公司。報道引述一份聲明稱，史琳於Hong Kong Digital Asset EX Ltd任職開發總監（chief development officer），將負責監督公司研究開發包括證券型代幣發行（security token offering，STO）在內的電子資產產品。
本報於社交網站領英所見，史琳於今年9月起上任HKbitEX（香港數字資產交易所）的開發總監。在此之前，則於港交所任職逾7年。
根據該公司網站，HKbitEX總部位於香港，主要為專業投資者提供電子資產的現貨及場外交易。公司亦向證監會申請了虛擬資產交易平台牌照，惟有待監管機構批准。公司亦提供監管業務，追蹤監管動向並向客戶闡釋政策。
彭博報道續指，史琳曾於較早前訪問中表示，將會專注於STO上市的基本規則，而部分證券代幣公司或因中美關係緊張而離開美國市場，為香港這方面的上市帶來機會。
HKbitEX發言人對彭博表示，公司正致力於在明年上半年推出第一項STO上市。
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