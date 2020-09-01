葉氏化工審慎看待下半年表現 珠海建廠逐步取代江門舊生產線
文章日期：2020年9月1日 16:50
葉氏化工（0408）上半年純利5880萬元，按年減少33.5%，如扣除分拆油墨業務的一次性支出，純利按年跌幅收窄至10%左右。派中期息0.06元，派息率達58%。
期內營業額44.66億元，按年下降9.6%。分業務看，溶劑業務銷量有增長，但因油價下跌至介產品價格受壓，銷售收入有所減少，惟受惠於之前以較低價採購原材料，毛利率按年增2.5個百分點至10%；塗料業務因疫情令家居裝修及建築工程停工，以及出口銷售減少，令盈利明顯受壓，但毛利率維持持平。
副行政總裁葉鈞指，公司近9成業務在內地，內地疫情緩和及經濟恢復，對公司下半年表現有正面作用，此外下半年，尤其是9月及10月一向是產品傳統銷售旺季，因此相信下半年可望表現好於上半年，惟一看不到改善的是出口。
葉鈞指，油價回穩有助溶劑產品價格，但原料的低成本優勢也會減少，毛利或受壓；塗料方面，建築項目復工也帶動塗料需求，但復蘇有過程，難言一下子可追回疫情期間的空白，因此他未敢輕言下半年可追回上半年受疫情影響的進度，會以審慎態度去進行。
另外，公司於珠海市高欄港的新廠房已動工，料明年底投產，隨著新廠房投產，會逐漸取代江門的舊廠房。葉鈞解釋，一來高欄港是化工園區，配套較適合化工生產，江門廠房所在則不是，二來江門廠已有一定年資。新廠房預計產能為60萬噸，略高於江門廠房產能50萬噸。
葉氏化工上半年負債比率已進一步降至29.2%，葉鈞指目前已是合理水平，未來應該不會有大幅減少的情況出現。
記者：陳子凌
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