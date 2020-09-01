本港零售數據連跌18個月。政府統計處公布，7月零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌23.1%至265億元，勝市場預期下跌27.4%。首7個月計，零售業總銷貨價值按年下跌32.1%。扣除其間價格變動後，7月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌23.9%，首7個月總銷貨數量臨時估計較按年跌33.5%。

按零售商主要類別計，7月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌53.7%；藥物及化妝品下跌50.9%；服裝下跌42.5%；食品、酒類飲品及煙草跌12.9%；其他未分類消費品下跌7.2%；電器及其他未分類耐用消費品跌5.6%；百貨公司跌28.8%。

民生類別產品保持升勢，7月超級市場貨品的銷貨價值按年升26.5%；燃料升3.8%；傢具及固定裝置升0.3%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升15%；新鮮蔬果升19%。

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，原因是該月份新冠肺炎個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。發言人績指，最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

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